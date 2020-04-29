Чистая прибыль СК «Росгосстрах» за I квартал 2020 года составила 1,37 млрд рублей по ОСБУ, говорится в релизе компании.

«В целом за I квартал 2020 года сборы «Росгосстраха» составили более 22,3 млрд рублей, что на 27,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Это позволило старейшему страховщику страны получить в январе — марте чистую прибыль (по ОСБУ) в размере 1,37 млрд рублей, что также выше прошлогоднего показателя», — сказано в сообщении.

Значительную часть страховой премии в I квартале «Росгосстраху» обеспечили ОСАГО, страхование имущества, банкострахование и добровольное медицинское страхование.

В «Росгосстрахе» решили не пользоваться возможностью избежать отрицательной переоценки активов, предоставленной регулятором некредитным финансовым организациям в связи с текущей экономической ситуацией. «Все ценные бумаги в активах компании учитывались по их реальной стоимости на конец I квартала, а не по состоянию на 1 марта 2020 года, когда на их цене еще не сказалось отрицательное влияние падения мировых рынков», — уточнили в компании.