Почти половина глобальной рабочей силы (1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики) может полностью лишиться средств к существованию, свыше 300 млн человек лишатся работы из-за карантинных мер в связи с COVID-19. Об этом говорится в третьем докладе Международной организации труда, посвященном ситуации в мире во время пандемии.

МОТ опубликовала обновленные оценки ситуации с рабочей силой в мире в период пандемии COVID-19. Согласно предыдущим, ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения заболевания, как ожидалось, будут способствовать сокращению рабочего времени во всем мире на 6,7%. Это означает, что 195 млн человек потеряют свою работу на полную ставку. Пересмотренные данные говорят о том, что до июля 2020 года может быть потеряно уже 305 млн рабочих мест с полной ставкой.

В ООН прогнозируют сокращение 195 млн рабочих мест из-за последствий пандемии В ООН также назвали тех работников, которых кризис затронет сильнее всего.

В этой связи МОТ призывает к принятию срочных, целенаправленных и гибких мер по поддержке работников и предприятий, особенно малых, которые заняты в неформальном секторе экономики, а также других уязвимых групп населения. Меры по оживлению экономики должны основываться на подходе, предусматривающем создание большого числа рабочих мест и подкрепленном более активной политикой в области занятости и социальной защиты.