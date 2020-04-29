Удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей пытались 64% россиян, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского» о приватности в Интернете. Почти половина (41%) не делала этого только потому, что не знала как.

В ходе опроса выяснилось, что почти каждый пятый пользователь (18%) находил в Сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочел не видеть в открытом доступе.

Что касается основных причин, по которым пользователи предпринимают попытки скрыть свои действия в браузере, то 49% респондентов отметили, что делают это для защиты от злоумышленников, 35% — для защиты от сбора данных сайтами, а 34% оберегают свою приватность от людей, у которых также есть доступ к их устройству.