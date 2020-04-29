Власти могли бы перечислять денежные средства гражданам в условиях пандемии, однако получать такую помощь должны только те, кто реально в ней нуждается и не имеет иных источников дохода. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

«Надо с умом к этому подойти. Вот я — государственный служащий, у меня есть зарплата, зачем мне еще какие-то дополнительные государственные деньги?» — сказал он.

Фадеев указал на то, что «десятки миллионов человек, те, кого называют бюджетниками, получают зарплату из бюджета федерального или регионального», пенсионеры также получают пенсии. «Крупные компании — многие продолжают работать. Значит, здесь реально надо найти тех людей, кому нужна помощь, конечно, эту помощь оказать», — добавил глава СПЧ.

Он допустил, что если материальная помощь в условиях пандемии коронавируса нужна 10 млн человек и каждому ежемесячно выдавать по 20 тыс. рублей, то суммы будут не такими большими. «Государство наше это вполне может сделать. Но очень важно не всем раздавать, а чтобы бюрократия взяла на себя ответственность и определила конкретно тех людей, кому эта помощь нужна», — резюмировал Фадеев.