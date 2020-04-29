Банк «Уралсиб» предлагает ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по ставке от 6,5% годовых, говорится в релизе финучреждения.

Срок кредитования по новой госпрограмме: от трех до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах — до 3 млн рублей.



«Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии. Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов — паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт», — сказано в сообщении.

Официальный срок действия новой госпрограммы — до 1 ноября 2020 года.