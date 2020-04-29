Банк России пока не планирует возобновлять покупки золота и запускать кредиты или операции своп под залог золота. Об этом говорится в письме регулятора Национальной финансовой ассоциации (НФА), с которым ознакомился ТАСС.

С 1 апреля 2020 года Банк России приостановил покупки золота на внутреннем рынке. Решение было обусловлено необходимостью стимулировать экспорт золота и обеспечения дополнительного притока в Россию валютной выручки, которая в условиях значительно снизившихся цен на нефть существенно сократилась.

НФА, представляя интересы банковского сообщества, направляла в Банк России предложения для поддержки непрерывности производства драгметаллов на фоне затрудняющих торговлю ограничений авиасообщений и роста цен на грузовые перевозки. В частности, ассоциация предлагала возобновить передачу золота в залог по обеспеченным кредитам ЦБ, а также увеличить объем приобретаемого аффинированного золота в золотовалютные резервы.

Однако, согласно письму, регулятор не считает целесообразным в настоящее время возобновление регулярных покупок золота на внутреннем рынке и предоставление средств в рамках возвратных операций под залог золота. «Банковский сектор на сегодняшний день находится в состоянии структурного профицита ликвидности, и дополнительный инструмент предоставления Банком России средств, аналогичный другим инструментам постоянного действия (например, валютный своп), в этих условиях не будет востребован», — говорится в письме.

Российские банки просят ЦБ возобновить покупки золота Банк России приостановил закупки золота на внутреннем рынке с 1 апреля.

По мнению ЦБ, при текущих высоких ценах на золото и возросшем спросе на физическое золото на международном рынке экспортные операции российских производителей и банков могут обеспечить им приемлемые финансовые результаты от внешнеторговых операций с драгметаллами. «В условиях возросших запасов золота на внутреннем рынке и увеличившегося внешнего спроса представляется возможным более активное использование банками грузового авиасообщения с отдельными странами, при этом рост цен на драгоценный металл должен компенсировать возможное увеличение транспортных издержек», — отметил ЦБ.

Также, по оценке Банка России, в настоящее время отсутствует дефицит свободных мощностей для хранения драгоценных металлов на внутреннем рынке.