Сокращение мирового спроса на нефть близко к своему пику, дисбаланс на рынке может начать уменьшаться во второй половине мая, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с компаниями ТЭК.

«Можно констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25—30 миллионов баррелей в сутки относительно уровня прошлого года», — сказал Новак. По его словам, на рынке видны «зеленые ростки» увеличения спроса. «Мы также видим заявления ряда стран о постепенном ослаблении ограничительных мер в мае. С учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться, есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках начиная со второго полугодия», — добавил министр.

Новак также отметил, что на рынке продолжает сохраняться высокая волатильность. В частности, это демонстрирует обвал цен на североамериканскую нефть WTI до минус 37,6 доллара за баррель впервые в истории в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов.

В Минэнерго ожидают постепенного восстановления спроса на нефть во втором полугодии При этом необходимо избежать полного заполнения нефтехранилищ и не допустить коллапса на рынке, сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Добыча нефти в России в 2020 году снизится из-за ограничений по ОПЕК+ примерно на 10% к уровню 2019 года, когда она достигла рекордных 560,2 млн тонн. «В настоящее время компании готовятся к сокращению добычи. В мае это сокращение составит примерно 19% к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения объемов сокращения по итогам года планируется снижение объемов добычи примерно на 10% к уровню прошлого года», — сказал Новак.

Министерство энергетики подготовило предложения по поддержке нефтесервисных компаний в условиях сокращения добычи нефти, сообщил Новак. «Нам важно сохранить этот сегмент для быстрого восстановления добычи в будущем, когда мировая экономика начнет восстановление, для этого необходимо поддерживать спрос в этом секторе. Соответствующие предложения (по поддержке) подготовлены, сегодня они будут более подробно озвучены представителями сектора. Также нами и компаниями был разработан ряд общеотраслевых мер нормативного характера», — заявил он.