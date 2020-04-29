Банки с начала программы кредитных каникул реструктурировали малому и среднему бизнесу займы на 127 млрд рублей. Об этом в среду рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время вебинара с представителями российских бизнес-объединений «Меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии», сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства.

«На 22 апреля в банки, которые обслуживают более 90% всех предприятий МСП, поступило более 75 тысяч заявок от МСП на реструктуризацию кредитов. Проведено реструктуризаций на общую сумму почти 127 миллиардов рублей. Это довольно внушительные объемы. Напоминаю, это неполный месяц с момента начала этой работы», — отметил Мамута.

Банки одобрили кредиты МСБ на выплату зарплат на 30 млрд рублей Об этом сообщил Михаил Мамута во время вебинара ЦБ о поддержке МСБ в условиях пандемии.

Некоторые банки за две-три недели получили больше заявлений от МСП и граждан на реструктуризацию, чем за весь предшествующий год, добавил он.

«Механизм предоставления кредитных каникул вышел на более-менее системную основу. Из этих 75 тысяч почти две трети — это заявки от ИП, остальные — от юрлиц. Одобрено на конец прошлой недели 42 тысячи обращений, это около 80% от числа всех рассмотренных обращений, еще 22 тысячи обращений — в работе», — уточнил Мамута.

По его словам, ЦБ ожидает роста числа таких обращений, так как выручка в некоторых областях экономики упала до нуля.



Мамута также сообщил, что бизнес-объединения и Центробанк будут оказывать поддержку предпринимателям РФ в случае возникновения сложностей при получении кредитных каникул.