Максимальная сумма POS-кредита в Почта Банке на покупку быстровозводимых домов увеличена до 3 млн рублей, говорится в релизе финучреждения.

«POS-кредит на быстровозводимые дома — это альтернатива ипотеке и кредитам наличными, которая имеет весомые преимущества перед конкурентами. По сравнению с ипотекой здесь отсутствует залог и первоначальный взнос, кредит оформляется просто и быстро (достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС). В сравнении с кредитами наличными у POS-кредита более низкая ставка, что делает его более доступным, в том числе в регионах», — отмечается в сообщении.

Оформить POS-кредит на быстровозводимый дом в Почта Банке можно на срок до пяти лет по ставке от 13,5% годовых.