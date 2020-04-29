Режим нерабочих дней с 6 по 8 мая включительно не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), сообщает пресс-служба регулятора.

Накануне президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая, а 6, 7 и 8 мая объявил нерабочими днями.



«Для сохранения возможности непрерывного доступа предприятий и населения к критически значимым услугам банкам и некредитным финансовым организациям необходимо обеспечить предоставление данных услуг в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. Организация обеспечения оказания данных услуг осуществляется с учетом необходимости перевода максимального количества сотрудников на удаленный режим», — говорится в сообщении.



К таким организациям могут быть отнесены банки, обеспечивающие предприятиям и частным лицам своевременное проведение расчетов, доступ к наличным деньгам и иным банковским услугам, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, осуществляющие операции с имуществом и инвестиционными паями инвестиционных фондов, страховые организации, обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования, страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности, а также биржевая и учетная инфраструктура (биржи, клиринговые организации, регистраторы, депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие доступ и непрерывное функционирование организованных торгов и гарантирующие расчеты по итогам торгов).

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни c 6 по 8 мая, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором. Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни со 2 по 5 мая включительно, днем окончания срока считается 6 мая; для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания срока считается 12 мая», — говорится в сообщении.

При этом ЦБ указывает, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, наличие или отсутствие в его распоряжении возможности дистанционного обслуживания, а при отсутствии такой возможности — также режим ограничительных мер, которые применяются в соответствующем субъекте РФ и могут повлиять на возможность клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций.

Соответственно, в случае нарушения обязательства по финансовым сделкам в нерабочие дни с 6 по 8 мая по причине действия ограничительных мер и отсутствия у должника возможности исполнить обязательство с использованием сервисов дистанционного обслуживания Банк России рекомендует не применять к должнику меры гражданской правовой ответственности или иные неблагоприятные последствия нарушения договорных обязательств, в том числе в виде начисления повышенных процентов, взимания неустойки (штрафа, пени), обращения взыскания на заложенное имущество и др.