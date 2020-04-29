Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» представила данные очередного еженедельного исследования, посвященного потребительской активности населения, — за период с 20 по 26 апреля .

В частности, выяснилось, что россияне сократили траты в категории «продовольственные магазины»: спад составил 1% год к году, притом что неделей раньше был рост на 14,8% в годовом выражении.

Рост в период с 20 по 26 апреля наблюдался по пяти направлениям потребительских расходов. Лучше всех выглядят универсальные магазины — спрос здесь взметнулся на 66,8%. «Объяснить это можно по-разному. Например, тем, что к универсальным магазинам относятся и крупные маркетплейсы, интернет-магазины. Очевидно, огромная масса покупок осуществляется сегодня именно здесь: многие приспособились к жизни на самоизоляции и больше не стали откладывать покупки в долгий ящик. А возможно, россияне стали активнее готовиться к дачно-строительному сезону и снова закупаться впрок», — рассуждают аналитики.

За прошедшую неделю перешла к росту категория «бытовая техника и электроника»: траты увеличились на 21,9% относительно аналогичного периода 2019 года. «Это вполне увязывается с другим направлением трат, идущим в гору, — «телекоммуникационным оборудованием» (электронные устройства, роутеры, усилители сигнала Wi-Fi, оборудование, которое помогает соединить между собой различные системы передачи данных, и пр.). Спрос здесь идет вверх (плюс 15,4% год к году), очевидно, потому, что россияне продолжают работать и учиться удаленно. Часть из них перебрались на дачи и в загородные дома, но обнаружили, что связь, которая там была прежде, не может обеспечить их нынешние требования. Так что покупки телекоммуникационного оборудования росли и на неделе 13—19 апреля, и 20—26 апреля», — указывают в Сбербанке.

Постоянно увеличиваются в период самоизоляции траты на цифровые товары (электронные книги и фильмы, мобильные приложения и игры, видеоуроки и т. п.): на прошлой неделе рост в годовом выражении составил 20,9%. «Ситуация вынуждает осваивать «цифровые удовольствия» тех, кто еще год назад с планшетом и смартфоном был на вы», — поясняют авторы исследования.

Не покидают рейтинг растущих категорий и «винные магазины». В отчетную неделю прирост здесь составил 15,7%. Однако всплеск спроса уже не такой ощутимый: две предыдущие недели было от плюс 32% до плюс 34% в годовом выражении.

Остальные категории трат демонстрируют снижение, хотя зачастую оно замедляется. Например, сегмент «мебель и предметы интерьера» показывает падение трат на 15,9%, однако на прошлой и позапрошлой неделях динамика составляла от минус 67,8% до минус 50,7%. Падение расходов на домашних животных на прошлой неделе составило 3,9%, а неделей раньше — 14,1%, на цветы и подарки — 46,5% (против 50,3% на предыдущей неделе), на медицинские услуги — 53,1% (против 62,8%), на кафе, бары и рестораны — 64,6% (против 71%), на развлечения — 68,8% (против 73,5%). «Пока можно строить лишь гипотезы, почему спрос не стабилизировался на отрицательных значениях, а «приподнимает падение». Например, салоны красоты по-прежнему не работают, однако на этой неделе снижение трат здесь достигло отметки 79,6% год к году, а с 13 по 19 апреля эта категория проседала на все 83%», — отмечается в обзоре.

По мнению авторов, ужесточение контроля режима самоизоляции и необходимость получения QR-разрешений для передвижения по городу могли обусловить некоторое сокращение трат в местном транспорте (снижение составило 76,7% против 69,8% неделей ранее).



«По-прежнему на самом дне потребительской цепочки лежат такие категории, как «одежда, обувь и аксессуары» (минус 76,6%), «ювелирные изделия» (минус 86,9%), «отели» (минус 87,2%), «турагентства» (минус 89%) и «авиабилеты» (минус 93,5%)», — добавляют в Сбербанке.