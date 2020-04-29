Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 86 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,28 рубля. С начала торговой сессии было проведено 46,5 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,2—73,8475 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 79,53 рубля, уменьшившись на 67 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,6 тыс. сделок на 218 млн евро по курсам от 79,4375 до 80,41 рубля за евро.

Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Существенный подъем цен на нефть и позитивная динамика валют развивающихся стран, вкупе с поддержкой со стороны внутренних факторов, способствовали росту рубля. В результате пара доллар/рубль сделала шаг к поддержке, расположенной на уровне 73 рубля. При этом американская валюта полноценно закрепилась в диапазоне 70—75 рублей», — комментирует эксперт.

Однако, оговаривается он, говорить о возможности выхода вниз из этого диапазона пока преждевременно.