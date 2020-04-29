Банк России сообщил о назначении директором Департамента международного сотрудничества регулятора Андрея Липина, следует из релиза регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 28 апреля 2020 года директором Департамента международного сотрудничества Центрального банка Российской Федерации назначен Липин Андрей Станиславович в постоянном режиме», — пояснили в ЦБ.

Ранее, с 10 марта 2020 года, Липин занимал указанную должность на основании временного перевода с позиции заместителя директора Департамента денежно-кредитной политики.

До прихода в июле 2016 года в Банк России Липин работал на различных позициях в Департаменте макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии, Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.

