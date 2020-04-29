МТС Банк в качестве уполномоченного Минэкономразвития РФ банка обеспечит малый и средний бизнес доступным финансированием — льготным кредитованием по сниженной ставке до 8,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках программы компании из числа малого и среднего бизнеса могут получить финансирование на выгодных условиях на следующие цели:

пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей;

инвестиционную деятельность в размере от 500 тыс. до 1 млрд рублей.

Ключевыми требованиями к заемщику для получения льготного кредитования являются:



Осуществление деятельности в приоритетных отраслях согласно перечню Минэкономразвития РФ; Присутствие в Едином реестре МСП и наличие статуса налогового резидента РФ; Отсутствие стадии банкротства; Соответствие финансового состояния требованиям программы.

Помимо основных документов, банк может запросить дополнительные данные о заемщике, подтверждающие его соответствие программе.