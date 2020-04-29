МТС Банк в качестве уполномоченного Минэкономразвития РФ банка обеспечит малый и средний бизнес доступным финансированием — льготным кредитованием по сниженной ставке до 8,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В рамках программы компании из числа малого и среднего бизнеса могут получить финансирование на выгодных условиях на следующие цели:
- пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей;
- инвестиционную деятельность в размере от 500 тыс. до 1 млрд рублей.
Ключевыми требованиями к заемщику для получения льготного кредитования являются:
- Осуществление деятельности в приоритетных отраслях согласно перечню Минэкономразвития РФ;
- Присутствие в Едином реестре МСП и наличие статуса налогового резидента РФ;
- Отсутствие стадии банкротства;
- Соответствие финансового состояния требованиям программы.
Помимо основных документов, банк может запросить дополнительные данные о заемщике, подтверждающие его соответствие программе.