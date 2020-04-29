Котировки нефти отыграют весеннее падение уже в этом году. Таким мнением в беседе с НСН поделился член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев.

По мнению аналитика, восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надежной и универсальной вакцины против коронавируса.

«Судя по всему, это будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится и цены выйдут на равновесное значение порядка 60 долларов за баррель», — считает Танкаев.

Нынешние колебания цен на нефть эксперт связал со спекулятивными играми на разобщенных сырьевых рынках.

При этом Танкаев подчеркивает, что в текущей ситуации на нефтяном рынке Россия чувствует себя гораздо лучше, чем Саудовская Аравия: в условиях почти десятикратного удорожания фрахта танкеров у России есть трубы.

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены упали более чем в два раза. Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн далее — до конца апреля 2022 года.

Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое начнет действовать 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.