Промсвязьбанк (ПСБ) в первые дни действия новой программы льготного кредитования системообразующих предприятий получил от клиентов порядка 40 заявок на общую сумму более 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Полученное финансирование на пополнение оборотных средств компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, транспортных и арендных расходов, оплаты страховых взносов, коммунальных услуг», — говорится в релизе.



Кредиты будут выданы по ставке, не превышающей 5% годовых, на срок до одного года.



Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей.



Сейчас банк работает более чем с 60 крупнейшими предприятиями, входящими в список системообразующих, из гражданских отраслей и оборонно-промышленного комплекса и продолжит наращивать объемы. Поддержка стратегических проектов государства — одно из важнейших направлений работы ПСБ, уточнили в банке.