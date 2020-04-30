Количество уволенных сотрудников в секторе малого бизнеса упало на 57% в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем, пишет РБК , ссылаясь на исследование «Бухсофт-Онлайн». В марте было уволено на 10% больше сотрудников, чем месяцем ранее. По мнению авторов исследования, показатели за апрель отражают «выжидательную» позицию собственников бизнеса, которые могут опасаться судебных исков со стороны сотрудников.

Также в апреле число новых трудовых договоров, которые заключили компании малого бизнеса, снизилось на 60% по сравнению с мартом. Тогда на работу приняли на 8% меньше новых сотрудников, чем в феврале. По данным исследования, в апреле число сотрудников, которые получили какие-либо выплаты, снизилось на 38%, в марте по отношению к февралю — на 4%. Также сумма, которую выплатили компании в апреле, снизилась на 47,6%.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин сообщил, что адаптироваться к работе в условиях коронавирусной инфекции в России смогли только 13% представителей малого и среднего бизнеса. Он также отметил, что большинство респондентов (70%) не увольняют сотрудников.