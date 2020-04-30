В России впервые оказалось больше осужденных за крупные взятки, чем за мелкие: в половине приговоров в 2019 году речь шла о суммах свыше 150 тыс. рублей, пишет РБК . Так, по коррупционным составам осудили почти 5,3 тыс. человек. Из них больше половины (2,8 тыс.) — за получение и дачу крупных взяток. Это рекордное количество с 2016 года, следует из данных судебного департамента при Верховном суде. Число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018-м, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8% и 15,3% соответственно. Также в прошлом году количество приговоров, вынесенных совокупно по статьям о даче и получении крупных взяток, существенно превысило число приговоров за мелкое взяточничество.

По новой статье о мелком взяточничестве квалифицируются преступления с суммами, не превышающими 10 тыс. рублей. Максимальная санкция по ней для человека, осужденного за коррупционное преступление впервые, — год, для рецидивиста — три. Под основные статьи о даче и получении взяток подпадают действия с деньгами, ценными бумагами или услугами на сумму более 10 тыс. рублей, суммы от 25 тыс. считаются взяткой в значительном размере, от 150 тыс. — в крупном, а от 1 млн рублей — в особо крупном. Это особо тяжкие составы, срок по ним — до пятнадцати лет колонии.

Двое из пяти осужденных за получение крупной взятки — это сотрудники правоохранительных органов. Еще более трети — государственные и муниципальные служащие, а значительные суммы чаще получали именно чиновники, а не силовики. Типичный портрет мелкого взяточника — мужчина 30–50 лет без определенного источника дохода. Госслужащих и силовиков среди тех, кто берет взятки до 10 тыс. рублей, абсолютное меньшинство.

Ущерб от экономических преступлений в I квартале снизился в России на треть Материальный ущерб составил 56,8 млрд рублей.

По словам юристов, мелкие взятки находятся как бы на низшем уровне пищевой цепи и скорее выявляются как сопутствующие преступления. Например, раскрыли взятку в 100 тыс. рублей и одновременно в ходе расследования выявили несколько взяток по 5 тыс. рублей.

Изменение соотношения мелких и крупных взяток объясняется просто, считает ассоциированный профессор по социологии права им. С.А. Муромцева Европейского университета в Петербурге Кирилл Титаев: «Каждый раз, когда появляются новые нормы, правоохранительные органы пытаются понять, как их нужно применять. Это типовая ситуация, не уникальная для России: случается некая правовая реформа, и органы ее встраивают в свою организационную логику». Он допускает, что выявляемость мелких и крупных взяток сейчас сильно разнится от региона к региону, даже если более «стабильные» преступления, например кражи, находятся на одном уровне.