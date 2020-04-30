В России впервые оказалось больше осужденных за крупные взятки, чем за мелкие: в половине приговоров в 2019 году речь шла о суммах свыше 150 тыс. рублей, пишет РБК. Так, по коррупционным составам осудили почти 5,3 тыс. человек. Из них больше половины (2,8 тыс.) — за получение и дачу крупных взяток. Это рекордное количество с 2016 года, следует из данных судебного департамента при Верховном суде. Число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018-м, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8% и 15,3% соответственно. Также в прошлом году количество приговоров, вынесенных совокупно по статьям о даче и получении крупных взяток, существенно превысило число приговоров за мелкое взяточничество.
По новой статье о мелком взяточничестве квалифицируются преступления с суммами, не превышающими 10 тыс. рублей. Максимальная санкция по ней для человека, осужденного за коррупционное преступление впервые, — год, для рецидивиста — три. Под основные статьи о даче и получении взяток подпадают действия с деньгами, ценными бумагами или услугами на сумму более 10 тыс. рублей, суммы от 25 тыс. считаются взяткой в значительном размере, от 150 тыс. — в крупном, а от 1 млн рублей — в особо крупном. Это особо тяжкие составы, срок по ним — до пятнадцати лет колонии.
Двое из пяти осужденных за получение крупной взятки — это сотрудники правоохранительных органов. Еще более трети — государственные и муниципальные служащие, а значительные суммы чаще получали именно чиновники, а не силовики. Типичный портрет мелкого взяточника — мужчина 30–50 лет без определенного источника дохода. Госслужащих и силовиков среди тех, кто берет взятки до 10 тыс. рублей, абсолютное меньшинство.
Материальный ущерб составил 56,8 млрд рублей.
По словам юристов, мелкие взятки находятся как бы на низшем уровне пищевой цепи и скорее выявляются как сопутствующие преступления. Например, раскрыли взятку в 100 тыс. рублей и одновременно в ходе расследования выявили несколько взяток по 5 тыс. рублей.
Изменение соотношения мелких и крупных взяток объясняется просто, считает ассоциированный профессор по социологии права им. С.А. Муромцева Европейского университета в Петербурге Кирилл Титаев: «Каждый раз, когда появляются новые нормы, правоохранительные органы пытаются понять, как их нужно применять. Это типовая ситуация, не уникальная для России: случается некая правовая реформа, и органы ее встраивают в свою организационную логику». Он допускает, что выявляемость мелких и крупных взяток сейчас сильно разнится от региона к региону, даже если более «стабильные» преступления, например кражи, находятся на одном уровне.
Это 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в Российской Федерации.