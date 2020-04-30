Глубину кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли сейчас можно точно оценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI, передает ТАСС.

«Глубина кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли поддается точному анализу, и вряд ли сейчас есть экономисты, которые могут с высокой долей точности предположить кризис в той или иной области экономики, который будет через месяц, два, три, четыре месяца», — сказал представитель Кремля.



«В этих условиях каждая страна принимает те меры поддержки, которые соответствуют потенциалу страны и которые, по мнению руководства этой страны, наилучшим образом помогут экономике и участникам экономической жизни, будь то физические или юридические лица, справиться с трудным периодом», — подчеркнул Песков. По его словам, в России «те два пакета мер, которые уже озвучены, в настоящий момент признаны наиболее целесообразными». Представитель Кремля посоветовал малому и среднему бизнесу, а также гражданам, попавшим в сложное положение, «пользоваться теми мерами поддержки, которые приняты в настоящее время».