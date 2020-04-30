Осужденный за коррупцию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, которого ранее этапировали из мордовской колонии в связи с новым обвинением и поместили на карантин в столичный специзолятор «Кремлевский централ», буквально «исчез» в СИЗО, пишет «Коммерсант» . Его адвокат Валерия Туникова заявила, что с момента поступления Захарченко в специзолятор его защитники не могут попасть к нему на краткосрочное свидание. Условием встречи называют присутствие следователя по данному уголовному делу. Представители следствия в СИЗО под разными предлогами приходить отказываются.

Единственным каналом связи с Захарченко оставался сервис «ФСИН-письмо», однако с 8 апреля оплаченные защитой ответы от него приходить перестали. Последнее письмо, согласно сообщению сервиса, было вручено подзащитному 19 апреля. Еще два письма не были переданы Захарченко, а пять остались без ответа. Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу, и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.

В сервисной службе «ФСИН-письмо» предположили, что задержки могут быть связаны с карантином. Однако, по информации адвокатов других сидельцев «Кремлевского централа», те получают корреспонденцию своевременно и вовремя отвечают на нее.

Дмитрию Захарченко предъявлено новое обвинение в колонии Захарченко свою вину не признает.

По словам адвокатов, Дмитрий Захарченко был лишен доступа и к таксофону, по которому заключенным иногда разрешают звонить своим родственникам и защитникам. Деньги, которые положили на его тюремный счет, вернулись.

Как отмечает Туникова, еще до этапирования Захарченко жаловался врачам колонии на состояние здоровья и ему был поставлен предварительный диагноз «ущемление двусторонней паховой грыжи». Поскольку состояние было острым, отметила защитник, оно требовало постоянного наблюдения и, возможно, оперативного хирургического вмешательства. Однако, отмечает Туникова, ее клиент оказался изолированным не только от защиты и родственников, но и, возможно, от врачей.