Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласились с предложением депутата Госдумы Антона Горелкина приоритизировать трафик отечественных интернет-ресурсов, пишет «Коммерсант» . Он предлагал ведомствам обязать российских интернет-провайдеров в случае перегрузки сетей связи из-за перехода граждан на удаленную работу снижать качество доступа к сервисам, которые не исполняют требования российского законодательства, давая приоритет трафику отечественных и законопослушных иностранных ресурсов.

Приоритизация трафика отечественных интернет-ресурсов нарушит принципы сетевой нейтральности, говорится в письме, направленном 22 апреля заместителем министра Олегом Ивановым в ответ на предложения Горелкина. В ФАС также не видят необходимости приоритизировать трафик отдельных поставщиков контента и услуг, следует из ответа главы службы Игоря Артемьева от 21 апреля. Сетевой нейтралитет подразумевает, что провайдерам запрещено по собственной инициативе блокировать сайты и дискриминировать любой интернет-трафик, а управление им допускается только в аварийных ситуациях и при перегрузках, для предотвращения кибератак или хищения персональных данных и по решению суда, указывают в ведомствах.

Операторы фиксированного Интернета ждут роста тарифов как минимум на 10—15% Почти четверть опрошенных операторов уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%.

В России принцип сетевой нейтральности законодательно не закреплен, но в 2016 году рабочая группа ФАС утвердила базовые правила, с которыми согласились крупнейшие провайдеры. В 2018 году «Ростелеком» предлагал закрепить за операторами возможность регулировать трафик, передавая быстрее данные тех компаний, которые за это заплатили. Гендиректор «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев в прошлом году также говорил, что производители контента и поставщики сервисов «должны жить» по правилам операторов.

В «ЭР-Телекоме», «МегаФоне» и МТС заверили, что придерживаются принципов сетевой нейтральности, выработанных совместно с ФАС.

Антон Горелкин настаивает, что от предложенной инициативы принцип сетевой нейтральности не пострадает, поскольку она предлагает выработать протокол управления трафиком в случае аварийной ситуации и перегрузки сети.