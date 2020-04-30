Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил принятие новых мер поддержки из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает РИА Новости, он заявил в интервью RTVI.

«Конечно, нельзя исключать того, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет мер поддержки, а главное, президент поручил готовить национальный план развития экономики», — сказал Песков в интервью RTVI.

Проект плана восстановления экономики поступит в Кабмин до 25 мая Документ должны подготовить Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты.

«Это не просто план антикризисных мер, а это план развития страны с учетом того, что... кризис, наверное, несет с собой некую новую реальность, и эта новая реальность обязывает нас становиться другими... гораздо более эффективными, более современными и способными реагировать на такие резкие колебания, которые мы видим сейчас», — отметил он.



Песков добавил, что те два пакета мер, которые уже представлены президентом России, в настоящий момент признаны наиболее целесообразными.