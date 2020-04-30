Российской экономике до самодостаточности еще далеко, но проделан огромный путь в этом направлении. Об этом, как передает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире RTVI.

«Да, до самодостаточности еще далеко. Но мы проделали за эти пять-шесть лет огромный путь», — сказал он.

Отвечая на вопрос, нужна ли России самодостаточность в современном глобальном мире, он сказал: «Полная самодостаточность трудноосуществима в наше время».

«Но те проявления вот этой необъяснимой враждебности, те проявления, скажем так, неэкономических методов по отношению к нашей стране, неконкурентных подходов и так далее, проявления недобросовестной конкуренции говорят о том, что лучше максимально быть самодостаточными. И чем больше ты самодостаточен, тем большим правом голоса ты обладаешь», — добавил Песков.

В числе прочего он отметил в интервью, что Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов и выполнять социальные обязательства в текущей ситуации.

«Наша страна обладает определенным потенциалом. Этого потенциала достаточно, для того чтобы амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов, для того чтобы амортизировать последствия нынешнего экономического кризиса и для того чтобы, невзирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств», — подчеркнул Песков.



Он напомнил, что социальный характер государства зафиксирован в Конституции.

