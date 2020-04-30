Генпрокуратура поручила провести в Москве проверку в связи с публикацией в Интернете базы данных желающих получить кредиты, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокуратуре Москвы проверить опубликованную 29 апреля в СМИ информацию о распространении в сети Интернет баз данных желающих получить кредиты россиян», — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры по устранению нарушений, в том числе блокировка информационных ресурсов и привлечение виновных лиц к ответственности. Проведение проверки контролирует Генпрокуратура.

Ранее сообщалось, что в Интернет попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах.