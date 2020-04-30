Банк «Веста» повысил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,25 процентного пункта.

«Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) теперь открывается под 6,25% годовых.

«Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) привлекается под 5—5,75%, а «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 4,5—5,65% годовых.

Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Веста-Максимум» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) в рублях составляет 5—6,15% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Пополнять можно вклады «Веста-Капитал», «Веста-Копилка».