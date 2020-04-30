Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации кредитов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги», — сказал Мишустин.

По его словам, будет выделено 2 млрд рублей бюджетам субъектов РФ на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.