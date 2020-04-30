Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков «ДОМ.РФ», еще 30 млрд рублей — на защиту прав обманутых дольщиков.

«По поручению президента [РФ Владимира Путина] мы выделим 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков: нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок», — сказал на заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чьи слова приводит ТАСС. Глава Кабмина уточнил, что средства будут предоставлены «ключевому институту развития этой сферы — «ДОМ.РФ», а он компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка».



«Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков: с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тысяч граждан», — отметил Мишустин.