Правительство выделит 15 млрд рублей на кредиты предприятиям, выпускающим товары для борьбы с коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Сегодня также выделим 15 миллиардов рублей Российскому фонду технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и потребляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса», — сказал он.



Мишустин уточнил, что речь идет об оборудовании для диагностики и выявления вируса, профилактики и лечения, средствах индивидуальной защиты, лекарствах и медицинских изделиях. «Часть денег направим на закупку готовой продукции за рубежом. Также будут профинансированы проекты по внедрению новых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающие производства», — сказал премьер.