Пострадавшие от экономических последствий пандемии коронавируса заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами на выплаты по кредиту, указал президиум Верховного суда РФ (ВС) в обзоре судебной практики в связи с применением законодательства, связанного с пандемией коронавируса. Оба льготных периода «при наличии соответствующих условий могут быть предоставлены одному и тому же заемщику в любой последовательности, однако не могут быть установлены одновременно», говорится в обзоре.

Заемщики могут получить льготный период на срок до шести месяцев на основании закона «О внесении изменений в федеральный закон «О Центральном банке РФ» и отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» при условии обращения с этим требованием к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года. Размер кредита должен не превышать максимальный размер, установленный для таких случаев правительством, а доход заемщика должен сократиться более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

Также заемщик ипотеки на единственное жилье может обратиться к кредитору по поводу предоставления льготного периода на срок до шести месяцев и на основании закона «О потребительском кредите (займе)» как попавший в трудную жизненную ситуацию. Среди оснований — снижение среднемесячного дохода заемщика за предшествующие обращению два месяца более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев или регистрация в качестве безработного для поиска работы.

Вне зависимости от наличия или отсутствия оснований для предоставления льготного периода и от того, воспользовался ли заемщик своим правом на изменение условий кредитного договора, «заемщик может быть освобожден от ответственности на основании статьи 401 Гражданского кодекса РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если нарушение обязательства произошло не по его вине, в том числе если исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе связанных с установленными ограничительными мерами (например, если заемщик не мог воспользоваться системой онлайн-платежей, а также не мог совершать платежи обычным способом)», пояснил Верховный суд.