Рабочая группа Совета Федерации по ревизии законодательства в условиях пандемии рассматривает предложения по законодательному регулированию дистанционных форм занятости, в том числе о возможности удаленной работы без заключения дополнительного соглашения с работодателем. Об этом сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

«Рабочая группа по совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции рассматривает предложения по законодательному регулированию дистанционных форм занятости. Необходимо на законодательном уровне отрегулировать всю совокупность вопросов, охватывающих содержательный формат дистанционных и гибких форм занятости», — пояснила Карелова.

По ее словам, группа изучает вопросы «перехода работников на удаленный режим работы без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, сокращения сроков предупреждения об изменении определенных сторонами условий трудового договора и о введении неполного рабочего времени, а также об изменении графиков сменности».

Россияне назвали главные недостатки удаленной работы В социальных сетях негативных отзывов об удаленной работе чуть больше, чем позитивных, — 13% против 10%.

Карелова добавила, что сенаторы ведут работу в этом направлении совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ. Сейчас использование дистанционных форм занятости способствует нераспространению коронавирусной инфекции, однако не исключена возможность применения таких форм занятости и после снятия ограничений, добавила Карелова.