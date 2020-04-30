Региональные власти должны постоянно следить за финансовым состоянием застройщиков, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума комиссии по региональному развитию.

«Мы сегодня активно работаем по финансированию достройки домов, я уже просил вас предоставить списки домов, которые вы можете достроить в этом либо начале следующего года. Минстрой совместно с «ДОМ.РФ» прошу проработать дорожную карту по всем объектам. Я прошу также наладить мониторинг финансового состояния застройщиков, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы», — привела пресс-служба вице-премьера его слова.

Хуснуллин: ипотекой под 6,5% будет охвачено до 90% рынка нового жилья Вице-премьер отметил, что на реализацию программы только в 2020 году потребуется 6 млрд рублей, а в течение 20 лет государство может направить до 80 млрд рублей.

Хуснуллин также отметил важность увеличения темпов строительства инфраструктурных объектов. «Инфраструктурное строительство — это хорошая антикризисная мера, поэтому я прошу вас проанализировать ситуацию и посмотреть, где можно привлекать частные инвестиции в реализацию этих проектов», — подчеркнул он.