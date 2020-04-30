Экономическая активность в России остается на пониженном уровне в результате снижения внешнего спроса и действия ограничительных мер, необходимых для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, отмечается в третьем выпуске еженедельного «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».

«Отклонение входящих платежей от «нормального» уровня за четвертую нерабочую неделю составило 20,8%, что лишь немногим больше отклонения на третьей неделе (20,3%) и свидетельствует о стабилизации экономической активности на пониженном уровне», — поясняется в мониторинге.

Отклонение от «нормального» уровня без учета добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов увеличилось до 18,8% на четвертой нерабочей неделе по сравнению с 17,4% неделей ранее. Этому в значительной степени способствовала динамика входящих потоков в «деятельности государственного управления», то есть различных налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды.

«Динамика исходящих платежей в большинстве отраслей в целом соответствует динамике входящих платежей. Это может указывать как на быструю реакцию закупочной активности и управление издержками компаниями в ответ на изменение спроса на их продукцию, так и на рост неплатежей в условиях ограниченного запаса оборотного капитала и ликвидных активов», — резюмирует регулятор.

В релизе отмечается, что совершенствование методологии расчетов продолжается. В связи с этим оценки, в том числе ретроспективные, в дальнейшем могут корректироваться.