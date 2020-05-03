• Уникальный кризис перекроит структуру экономики: убьет одни сегменты и создаст другие. В том, какие бизнесы и профессии будут востребованы в новом мире и какие окажутся под угрозой исчезновения, можно узнать в материале «Выживут только... ».



• Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на жилье в новостройках. Разбираем, кому доступна такая ставка и какие есть ограничения и подводные камни, в рубрике #оденьгахпросто.



• Дебетовая карта «Прибыль» обещает держателям двойную выгоду: доход на остаток 5% и кешбэк до 3% в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус». О том, что нужно знать, чтобы пользоваться картой с максимальной выгодой, читайте в «Разборе Банки.ру».

• По оценке коллекторов, количество должников по кредитам и микрозаймам из-за кризиса за год может удвоиться или даже утроиться — в основном из-за того, что люди будут терять доход. Участники рынка взыскания готовятся покупать портфели просроченных кредитов по сниженным ценам, разрабатывают собственные программы кредитных каникул для должников и предупреждают о возможной активизации «черных коллекторов». О том, какие прогнозы у участников рынка, читаем здесь.



• Противокоронавирусные меры стали для страховых агентов настоящим запретом на профессию. Решит ли все проблемы принятый в апреле закон о продаже электронных полисов страховыми посредниками, выясняем в публикации «Суперагенты».