Срок действия беспроцентной ставки по кредитам бизнесу на зарплаты, которые выдаются для поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса, должен быть увеличен, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Кредит выдается на шесть месяцев под 0%, затем ставка будет увеличена до 4%. Предлагается увеличить срок беспроцентного кредита, поскольку на сегодняшний день по ряду отраслей сезонный бизнес не будет иметь доходы [в течение] четырех-шести месяцев», — сказали в аппарате. Там отмечают, что продукт доступен для тех, кто осуществляет деятельность более года, и предлагают «данные ограничения исключить».

В числе других предложений по этой кредитной программе — допустить наличие налоговой задолженности, не превышающей 10—20 тыс. рублей, расширить поддержку на все субъекты предпринимательства, а не только для пострадавших отраслей.

«Кредит выдается исходя из размера в один МРОТ, тогда как зарплата работника может быть больше. Предлагается убрать ограничения по МРОТ, поскольку выплата заработной платы в меньшем размере, чем установлена трудовым договором, влечет ответственность для работодателя, и он не видит смысла в получении такого продукта», — добавили в аппарате.