Российские банки в I квартале 2020 года выдали более 305 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма которых составляет примерно 755 млрд рублей. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро, уточнив, что это на 18% больше по количеству и на 32% — по объему, чем в I квартале 2019 года.

При этом в марте выдачи превышали показатель марта прошлого года на 30% по количеству и на 45% по объему.

С начала карантина выдача ипотеки сократилась значительно меньше, чем выдачи в других сегментах: в период с 1 по 22 апреля объем выдачи был лишь в два раза меньше, чем в эти же числа марта.



«Ипотека пока что меньше других сегментов пострадала из-за кризиса, поскольку в России часть населения считает инвестиции в недвижимость способом спасти свои накопления. Другая часть заемщиков могла ускорить процесс приобретения жилья, опасаясь роста цен на недвижимость. Рост цен на недвижимость, действительно, происходил в первые месяцы предыдущих кризисов, но уже примерно через полгода сменялся серьезным падением цен из-за сокращения спроса. Также важно учитывать, что заключение договоров купли-продажи недвижимости и ипотечного кредитования длится несколько месяцев, поэтому в апреле по большей части закрываются сделки, начатые еще до введения карантина», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

