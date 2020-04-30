Президент России Владимир Путин потребовал от правительства при подготовке плана действий по восстановлению экономики учитывать «новую реальность», связанную с пандемией коронавируса.



«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам. Он также указал на необходимость учитывать изменения на рынках, в кооперационных связях, использование новых моделей ведения бизнеса, научные достижения.

Президент напомнил, что на этой неделе на совещании с руководителями регионов дал поручение правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. «Мы должны не только стабилизировать ситуацию. Мы знаем: мир меняется, кризис, связанный с пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки, на систему кооперационных связей, компании, в том числе российские, ищут и быстро внедряют принципиально новые модели бизнеса, основанные на цифровых, других передовых решениях», — подчеркнул Путин.

Глава государства потребовал доложить ему о результатах реализации ранее принятых мер по поддержке населения и бизнеса к 6 мая.

«Прошу подготовить и представить подробные доклады о реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, — заявил он на совещании по экономическим вопросам. — По этим вопросам жду доклад к 6 мая».



