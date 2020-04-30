Главой наблюдательного совета Московской биржи на первом его заседании в новом составе переизбран Олег Вьюгин, говорится в сообщении торговой площадки.

«Двадцать девятого апреля 2020 года состоялось первое заседание наблюдательного совета Московской биржи в новом составе, утвержденном на годовом общем собрании акционеров 28 апреля… Председателем наблюдательного совета вновь избран Олег Вьюгин, являющийся независимым директором. Заместителем председателя набсовета переизбран Андрей Голиков», — указывается в сообщении.

Решением членов наблюдательного совета сформированы персональные составы комиссий — по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям, по аудиту, по управлению рисками, по технической политике — и определены их председатели, отмечается там же.

Наблюдательный совет прошел в формате видеоконференции, добавляет биржа.

Ранее, 28 апреля, акционеры Московской биржи на годовом собрании утвердили новый состав наблюдательного совета. В набсовет вошли 12 человек, восемь из которых являются независимыми директорами.