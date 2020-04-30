В группе Сбербанка 372 заболевших коронавирусом, рассказал на конференц-звонке по результатам группы в I квартале 2020 года заместитель председателя правления Александр Морозов. Случаев, когда вирус передавался от сотрудника к сотруднику, всего десять.

«У нас 372 заболевших сейчас по группе. У нас есть заболевшие в Белоруссии и других странах, а в группе за пределами Сбербанка у нас даже есть одна смерть», — сообщил Морозов.

«У нас только десять случаев, когда переходил вирус от одного сотрудника к другому, все остальные случаи заболевания не были связаны с нашей работой… Это подтверждение того, что мы сделали все необходимое, чтобы не допустить распространение вируса среди нашей команды», — отметил представитель банка Морозов, уточнив, что 75 тыс. сотрудников переведены на удаленную работу из дома: 90% — IT-разработчиков и 87% — работников центрального аппарата.

«В начале карантина нам нужно было снизить количество открытых офисов. Но потом мы постепенно начали открывать многие из них, и сейчас практически все наши офисы работают так, как обычно. Более 70% открылись», — отметил зампред правления Сбербанка.