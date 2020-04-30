Министр экономического развития Максим Решетников представил на заседании правительства 30 апреля проект постановления, который предполагает упрощение отдельных процедур разработки и принятия проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках «регуляторной гильотины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В числе прочего документом предлагается сократить срок государственной регистрации нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках «регуляторной гильотины», до 15 рабочих дней. Срок согласования ведомственных проектов актов сокращается с 30 до десяти дней со дня поступления.

В отношении проектов постановлений правительства и проектов федеральных законов устанавливается презумпция согласования: если заинтересованный орган власти не направил замечания в течение десяти дней. Такой документ может быть внесен в правительство России без согласований.

В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия устанавливается единый срок общественного обсуждения проектов актов, разработанных в рамках «регуляторной гильотины», — 15 рабочих дней. Заключения об оценке регулирующего воздействия должны быть подготовлены в течение семи рабочих дней вне зависимости от степени регулирующего воздействия.

Изменения вносятся в регламент правительства России, правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, правила оценки регулирующего воздействия и правила раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.



Напомним, «регуляторная гильотина» — инструмент пересмотра нормативных правовых актов, влияющих на деловой климат. Реформа была запущена по поручению президента, согласно которому ведомствам необходимо отменить все акты, которые проверяются в ходе контрольно-надзорных мероприятий, и ввести в действие актуализированные нормы, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития.