Российское правительство рекомендовало Сбербанку ежедневно представлять в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ информацию о перечислении материальной помощи россиянам, которые пока не могут выехать из-за рубежа.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Рекомендовать публичному акционерному обществу «Сбербанк России» ежедневно представлять в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ информацию о проведенных на основании решения специально образованной комиссии МИД РФ платежах, а также о технических причинах невозможности проведения таких платежей в целях уведомления о них заявителя», — говорится в документе.