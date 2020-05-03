Чтобы убрать свой профиль из публичной плоскости, достаточно написать в техподдержки всех сервисов, но полностью технически удалить данные о себе невозможно, рассказал агентству «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.



«Сегодня в России действуют законы «Об информации» и «О персональных данных»; согласно им, гражданин имеет право обратиться в компанию, которая осуществляет обработку данных, с просьбой ее прекратить», — пояснил он.

Официально нужно отправить письмо от гражданина в адрес компании, но технически это можно сделать, связавшись с техподдержкой, добавил эксперт.

«Есть несколько но. Во-первых, компания должна прекратить обработку данных не сразу, а по истечении определенного периода, в течение которого доступ к информации могут получить правоохранительные органы. Во-вторых, компании часто затягивают этот процесс технически, из-за чего данные могут быть не удалены из базы, а просто полностью скрыты из публичного пространства», — объяснил Щельцин.

Пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой») в том числе обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение шести месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

«Также можно удалить не только первоисточник хранения информации, но и посредством закона о «праве на забвение» повлиять на агрегаторы, которые могут продолжать показывать информацию, даже если на оригинальном сайте она убрана. Нужно написать заявление непосредственно в поисковики», — добавил Щельцин.

Воспользоваться законом можно, если поисковая система предоставляет ссылки на сайты с недостоверной, неактуальной информацией о заявителе, а также информацию о привлечении его к уголовной ответственности в случае истечения срока давности или погашения судимости.

«В целом нужно просто сообщать меньше контактных и персональных данных тем порталам, которым вы не доверяете. Как правило, чтобы воспользоваться основными функциями, достаточно имени. А вот телефон или почту удалить из публичного пространства гораздо сложнее», — резюмировал Щельцин.

Более 64% россиян пытались удалять с сайтов или из социальных сетей информацию о себе, выяснила «Лаборатория Касперского». Из тех, кто ничего не удалял, около 40% не решились на это, потому что не знали, как именно это сделать.