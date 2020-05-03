Средний лимит по кредитным картам, выданным российскими банками в I квартале текущего года, вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 70 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Рост среднего лимита по кредитным картам в первом квартале в основном произошел вследствие того, что банки стали отказывать в получении карт клиентам с низкой платежеспособностью, продолжив работать с клиентами среднего и верхнего сегментов, которые могут претендовать на более высокие лимиты», — пояснили эксперты.

По их словам, такой вывод подтверждается тем, что на фоне роста среднего лимита снизилось число выданных в I квартале 2020 года кредитных карт: по сравнению с аналогичным периодом 2019-го выдано было на 10% меньше карт, а с III и IV кварталами — на 16% и 18,5% соответственно. По итогам первых трех месяцев текущего года россияне оформили 2,12 млн кредиток.

В результате банки выдали в январе — марте текущего года кредитных карт на 142 млрд рублей, что на 6,3% меньше результата годом ранее и на 17,1% ниже показателя в IV квартале.

«Некоторая коррекция данной тенденции, безусловно, может произойти в ближайшее время, хотя тренд банков на ужесточение кредитных процедур можно расценивать как естественный в текущих условиях», — заключили аналитики «Эквифакса».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля заявила, что кредитование населения в 2020 году сохранится на уровне прошлого года или чуть упадет. При этом, по словам главы ЦБ, необеспеченное потребительское кредитование упадет в пределах 5%.