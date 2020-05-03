Предоставление льготной ипотеки позволит предотвратить резкое падение спроса на жилье в России, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что льготная ипотека, безусловно, позволит», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Вы знаете, люди у нас хорошо считают. Ты на 20 лет можешь взять кредит сегодня под 6,5%, эти 6,5% точно совершенно снивелируются, и это для людей очень выгодно», — отметил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, россияне уже демонстрируют большой интерес к новому банковскому продукту.

«Большой интерес, уже тысячи заявок в банках на оформление. И часть людей уже оформили», — добавил он.