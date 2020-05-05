Министерство финансов США за II квартал года планирует разместить облигации для частных инвесторов общим объемом почти 3 трлн долларов для покрытия расходов на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

«В квартал с апреля по июнь 2020 года Казначейство рассчитывает занять 2 999 млрд долларов в виде рыночных долговых обязательств для частных инвесторов, исходя из того, что баланс наличности на конец июня будет составлять 800 млрд долларов», — говорится в сообщении. В нем поясняется, что на увеличение займа повлияли последствия пандемии, «включая расходы по новому закону о помощи частным лицам и бизнесу, изменения в налоговых поступлениях, в частности отсрочки для частных лиц и бизнеса с апреля по июнь».

В период с июля по сентябрь планируется разместить таких ценных бумаг еще на 677 млрд долларов при предполагаемом балансе на конец сентября в 800 млрд долларов. Для сравнения: в 2019 году за 12 месяцев займы Минфина составили 1,28 трлн долларов.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти 500 млрд долларов, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее конгресс одобрил выделение на эти цели 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.