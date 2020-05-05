Газпромбанк подписал трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и Минэкономразвития о реализации программы поддержки системообразующих предприятий в соответствии с разработанным правительством по поручению президента России комплексом мер. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Одним из ключевых пунктов соглашения является обеспечение системообразующих организаций страны доступным оборотным финансированием по ставке не более 5% годовых.

В приоритетном порядке льготные кредиты будут предоставлены наиболее пострадавшим отраслям, таким как транспортная отрасль, тяжелое машиностроение; металлургическая промышленность, розничная торговля непродовольственными товарами и другим.

Полученные в рамках программы средства предприятия смогут направить на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования и так далее в соответствии со списком целей в правилах госпрограммы.

В рамках реализации программы банки должны выдать системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 млрд рублей по льготной ставке. Государство в 2020 году направит 24 млрд рублей субсидий банковской отрасли на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам.

