Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 83,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:15 мск 74,01 рубля, курс евро понизился на 98,25 копейки, до 80,6175 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта укрепляется на фоне валютных интервенций Банка России и подрастающей нефти, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«В ходе азиатских торгов нефть сегодня превысила отметку 29 долларов за баррель. Пока это трудно назвать устойчивым восходящим трендом. Скорее всего, просто идет спекулятивная игра на повышение в ожидании начала полномасштабного функционирования мировой экономики. Не ждем ухода котировок выше 30 долларов за баррель — вблизи этой отметки можно пробовать открывать шорты по нефти», — комментирует эксперт.

По его словам, коридор для пары доллар/рубль 72,5—75 по-прежнему остается актуальным.