Санкт-Петербургская биржа по итогам апреля 2020 года зафиксировала рекордный суммарный объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в размере 9,45 млрд долларов (7,95 млрд долларов в режиме основных торгов). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Объем торгов увеличился на 45,4% по сравнению с мартом текущего года (6,5 млрд долларов в марте) и в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (1,63 млрд в марте 2019 года).

Среднедневной объем торгов в апреле увеличился на 52% по сравнению с мартом и достиг 450,04 млн долларов. Общее количество сделок в апреле по сравнению с мартом увеличилось на 89% и составило 16,12 млн.

По итогам апреля были зафиксированы новые рекорды клиентской активности. Количество активных счетов увеличилось на 34,7% по сравнению с мартом и составило 235,7 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам превысило 286,7 тыс. (213 тыс. в марте).

По состоянию на 30 апреля на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 4,08 млн клиентских счетов, допущенных к торгам.