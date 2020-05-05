МС Банк Рус возобновил кредитование по госпрограммам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данные программы позволят получить скидку 10% (25% — для граждан Дальневосточного федерального округа) на новые автомобили стоимостью не выше 1 млн рублей при оформлении кредита с первоначальным взносом от 20% на любой срок кредита», — говорится в релизе.

Программа «Семейный автомобиль» подходит для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, программа «Первый автомобиль» востребована начинающими водителями.

Напомним, что скидка по госпрограммам суммируется с другими специальными кредитными предложениями банка. Так, на новые автомобили в банке действует ставка 6,9% годовых со сроком кредита до пяти лет. Для соблюдения гражданами России режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции банк предоставляет возможность подать заявку на кредит дистанционно.