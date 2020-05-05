Закрытые из-за пандемии коронавируса российские предприятия, в том числе рестораны, магазины и музеи, начнут возобновлять деятельность с средины мая с соблюдением санитарных норм. Такое мнение высказал во вторник в ходе онлайн-эфира уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.



«Надеюсь, что начиная с 12—15 мая часть бизнеса начнет открываться. Это касается отдельных ресторанов, магазинов, музеев, выставок, экскурсионных площадок. Соблюдая специальные регламенты, можно будет выходить на работу», — сказал он.

При этом, как считает бизнес-омбудсмен, спортивные мероприятия и массовые концерты можно будет проводить «не ранее осени или даже конца года».

Также он отметил, что его аппарат разработал и сейчас обсуждает со специалистами Роспотребнадзора регламент, который необходим для возобновления деятельности торговых центров.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. Минфин РФ зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП, на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.