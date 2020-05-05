Сбербанк выдал первые кредиты в рамках государственной программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Первые кредиты были выданы предприятиям наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей — производства горной техники, торговли непродовольственными товарами и мебельной промышленности.

Всего Сбербанк планирует выдать по программе порядка 100 млрд рублей льготных кредитов, уточнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.